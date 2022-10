Como será o primeiro livro de Bob Dylan depois do Nobel. É sobre canções

Bob Dylan está a preparar-se para editar o seu primeiro livro após ter vencido o Prémio Nobel da Literatura, em 2016.

“A Filosofia da Canção Moderna” irá reunir ensaios sobre 65 canções de artistas como Frank Sinatra, Hank Williams, Nina Simone, Elvis Costello ou The Who, e conterá ainda um poema inédito.

O jornal “New York Times” publicou, na semana passada, alguns trechos deste mesmo livro. Num deles, Dylan escreve sobre o tema ‘Cheaper to Keep Her’, de Johnnie Taylor, ligando-o ao que chama a “indústria” do divórcio nos Estados Unidos.

Em Portugal, “A Filosofia da Canção Moderna” será editado pela Relógio D'Água, com tradução de Pedro Serrano e Angelina Barbosa. Em comunicado à imprensa, pode ler-se que o livro contém “reflexões sobre música” que “são também, na realidade, meditações sobre a condição humana”.



O último livro de Bob Dylan, “Crónicas: Volume 1”, data de 2004. A data de lançamento de “A Filosofia da Canção Moderna” está marcada para o dia 8 de novembro, nos Estados Unidos.