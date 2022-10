Os Strokes gravaram um novo álbum com Rick Rubin. No topo de uma montanha

Os Strokes gravaram um novo álbum com o produtor Rick Rubin.

Foi o próprio quem o revelou, durante uma entrevista com Joe Rogan, no podcast deste.

“Há alguns meses, estive na Costa Rica a gravar um novo álbum com os Strokes”, afirmou Rubin. “Alugámos uma casa no topo de uma montanha e metemo-los a tocar no exterior. É como se estivessem a dar um concerto para o oceano, no topo da montanha”.

“Fizemos isso todos os dias e foi incrível. Eles não se queriam ir embora, foi a melhor experiência de sempre”, acrescentou.

Rubin não adiantou quaisquer outros detalhes acerca deste disco, que será o sucessor de “The New Abnormal”, de 2020.