Os 10 videoclips mais assustadores de todos os tempos para a “Loudwire”

Com o Dias das Bruxas no horizonte a “Loudwire” elaborou uma lista com aqueles que considera serem os videoclips mais assustadores de todos os tempos.

Dessa lista fazem parte artistas como os Rammstein, Chelsea Wolfe, Tool ou Aphex Twin, sem olhar a géneros musicais, apesar de a “Loudwire” se dedicar, sobretudo, às áreas mais pesadas do rock e ao metal.

“A violência, o sangue e o choque podem ser ótimos, mas a maior recompensa está em criar visuais subtis e atmosferas que são extraordinariamente perturbadoras”, escreve o website norte-americano, justificando as inclusões nesta lista.

Confira-a em baixo, e veja todos os vídeos na “Loudwire”, bem como os comentários que a publicação faz a cada tema que seleciona.

Oingo Boingo, 'Insanity'

Rammstein, 'Mein Herz Brennt'

Dead Soft, ‘Step Out’

Chelsea Wolfe, 'Feral Love'

Dir En Grey, 'Obscure'

Mr. Bungle, 'Quote Unquote'

Tool, 'Parabola'

Cradle of Filth, ‘Babalon A.D. (So Glad for the Madness)’

Pop Will Eat Itself, 'Ich Bin Ein Auslander'

Aphex Twin, 'Come to Daddy'