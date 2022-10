Moullinex: “Não podemos dizer ‘coitadinho do Kanye West, tem doença mental’ e depois cancelar uma pessoa que não tem o poder que ele tem”

À luz das recentes atitudes e declarações polémicas de Kanye West, Moullinex defende, no podcast Posto Emissor, que não pode haver “dualidade de critérios”: “Não podemos cancelar uma pessoa que não tem o poder dele e dizer ‘coitadinho do Kanye West, tem doença mental’”.

“Tenho uma admiração gigante pelo início da carreira dele, mas não consigo dissociar o homem da obra, portanto, para mim, toda a carreira dele fica em causa por causa do mal que provoca”, acrescenta o músico, “não consigo ouvir a música do Kanye West à luz do que ele é hoje porque não quero beneficiá-lo nem um bocadinho”.

Moullinex leva este sábado ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o espetáculo “Discodrama”, durante o qual vai celebrar os dez anos do álbum de estreia, “Flora”, apresentar as canções do mais recente “Requiem for Empathy” e terminar a noite com uma série de DJ sets.

Ouça o músico falar sobre Kanye West partir da 01 hora, 06 minutos e 14 segundos.