Black Crowes em entrevista: “Havia Soundgarden e Pearl Jam e depois vieram aquelas bandas reles imitá-los. Nós estávamos sozinhos”

Em fevereiro de 2020, os norte-americanos Black Crowes confirmavam um concerto em Portugal, integrado na digressão de celebração dos 30 anos de “Shake Your Money Maker”, o álbum de estreia. Poucos dias depois, a BLITZ rumava a Londres para conversar com os fundadores da banda, os irmãos Chris e Rich Robinson, sobre o regresso e o ponto final na zanga que os separara, quatro anos antes. Passado um mês, a pandemia ditaria o adiamento do espetáculo no Campo Pequeno, em Lisboa. Quase três anos depois da entrevista, a dupla prepara-se para aterrar, finalmente, em solo português e publicamos agora, em antecipação do espetáculo, o resultado de uma conversa que não perdeu um pingo de atualidade. Os irmãos Robinson falam sobre aquilo que os levou a virar costas um ao outro e sobre o estado atual da música rock – aproveitando para elogiar as grandes estrelas do hip-hop, pelo caminho –, recordando, também, os tempos áureos de “Shake Your Money Maker”. “Tinha uma sonoridade que estava fora de moda, naquela altura. Não havia muitas bandas de rock inspiradas por música negra”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler