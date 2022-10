Red Hot Chili Peppers acabam de lançar o seu segundo álbum de 2022, “Return of the Dream Canteen”. Para ouvir aqui

Os Red Hot Chili Peppers lançaram, esta sexta-feira, o seu segundo álbum de 2022, “Return of the Dream Canteen”.

O disco é o sucessor de “Unlimited Love”, lançado em abril, e que marcou o regresso do guitarrista John Frusciante ao grupo.

“Return of the Dream Canteen” conta com 17 faixas no total, entre elas os singles ‘Eddie’ e ‘Tippa My Tongue’, previamente disponibilizados. O disco foi produzido por Rick Rubin.

“É como que um acenar à prosperidade criativa de um deserto psicadélico”, explicou o grupo em comunicado. “Num mundo onde o que é habitual é lançar uma única faixa, nós decidimos lançar dois discos duplos. E sentimo-nos bem com isso”.

Em janeiro e fevereiro de 2023, os Red Hot Chili Peppers farão uma digressão de estádios pela Austrália e Nova Zelândia, na companhia de Post Malone. Confira em baixo a capa e alinhamento e ouça “Return of the Dream Canteen”:

1. Tippa My Tongue

2. Peace And Love

3. Reach Out

4. Eddie

5. Fake As Fu@k

6. Bella

7. Roulette

8. My Cigarette

9. Afterlife

10. Shoot Me A Smile

11. Handful

12. The Drummer

13. Bag Of Grins

14. La La La La La La La La

15. Copperbelly

16. Carry Me Home

17. In The Snow