O clássico entre o Real Madrid e Barcelona, que se realiza este domingo, vai contar com uma referência musical nas camisolas do clube visitante.

O F.C. Barcelona anunciou que vai usar o logótipo do rapper canadiano Drake - uma coruja - no lugar habitualmente ocupado pela imagem do Spotify, o serviço de streaming de música que patrocina o clube.

A ação deve-se ao facto de Drake ter chegado às 50 mil milhões de reproduções no Spotify, um feito inédito no serviço de streaming sueco.