Britney Spears conta que foi esbofeteada pela mãe após uma noite de farra com Lindsay Lohan e Paris Hilton

Britney Spears revelou ter sido esbofeteada pela própria mãe, após ter saído à noite com Paris Hilton e Lindsay Lohan.

“Foi a primeira vez que me bateram”, escreveu a artista, no Instagram. “Andei na farra até às 4h da manhã e a minha mãe passou-se. Entrei em casa, e ela deu-me um estalo tão grande que nunca mais o esqueci”.

A cantora acrescentou que, desde então, se questiona sobre como será dar um estalo a alguém: “parece que nunca saberei”. Spears apagou, entretanto, a sua conta oficial no Instagram.

A revelação foi publicada no mesmo dia em que a cantora explicou de que forma a tutela do seu pai teve um impacto negativo na sua confiança. “Não sentia nada. Estava triste, não tinha voto no que à minha imagem dizia respeito, tinha de seguir regras… Nada de mandar bitaites”, disse.