Morreu aos 23 anos Willie Spence, finalista vencido do “American Idol” 2021

Morreu Willie Spence, o cantor norte-americano que acabou em segundo lugar na 19ª temporada do concurso de talentos “American Idol”. Contava 23 anos.

De acordo com o site “TMZ”, o jovem artista não resistiu às lesões provocadas por um acidente de viação, na passada terça-feira, quando regressava a Atlanta, onde residia, vindo do estado do Tennessee. O carro de Spence terá colidido violentamente com uma viatura estacionada na berma da estrada.

Spence foi uma das maiores surpresas da edição de 2021 do concurso, colhendo a aprovação dos jurados Lionel Richie e Katy Perry com uma inspirada interpretação de ‘Diamonds', de Rihanna, logo nas audições.

Garantiu a passagem à final do concurso com versões de ‘Glory’, de Common, e ‘I Was Here’, de Beyoncé. Na final, perdeu para a cantora country Chayce Beckham.

Horas antes do acidente fatal, Spence partilhou um vídeo que o mostra ao volante do seu automóvel, cantando ‘You Are My Hiding Place’, de Selah.