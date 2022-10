Iggy Pop fez uma versão de ‘You Want It Darker’, uma das últimas canções lançadas por Leonard Cohen. O tema fará parte de um novo disco de homenagem ao bardo canadiano, “Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen”.

O disco sairá já na próxima sexta-feira e, além de Iggy Pop, contará com versões de canções de Leonard Cohen por parte de nomes como PJ Harvey, Peter Gabriel ou Gregory Porter.

Ouça ‘You Want It Darker’ na voz de Iggy Pop: