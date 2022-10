Disco novo dos The Gift já disponível em versão física

“Coral”, o novo disco dos portugueses The Gift, que foi lançado em setembro na aplicação da banda, está disponível a partir de hoje em versão física (CD e livro de 72 páginas).

A edição premium limitada, em formato livro de capa dura, com textos pessoais de cada músico, pode ser encomendado no site oficial do grupo.

Com a participação de um coro clássico de 48 elementos, gravado em Viena de Áustria, “Coral” é o décimo álbum da banda de Alcobaça.

A banda vai apresentar “Coral” com os seguintes concertos:

22 de outubro — Cine-Teatro Alba, Albergaria-a-Velha

5 de novembro — Teatro Avenida, Castelo Branco

11 de novembro — Auditório do Convento São Francisco, Coimbra

1 de dezembro — Casa da Música, Porto

2 de dezembro — CCB, Lisboa

10 de dezembro — Teatro Municipal Bragança

Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, é a convidada desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Pode ouvir a conversa aqui: