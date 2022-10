Sónia Tavares (The Gift): “Continuo a ser uma punk adolescente no que diz respeito à minha saúde”

No Posto Emissor desta semana, Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, falou sobre “Coral”, o novo disco da banda de Alcobaça, e também sobre a forma como lida com a fibromialgia, doença para a qual recebeu um diagnóstico aos 35 anos.



“Tenho dores desde miúda, mas a gravidez foi um trampolim para que os sintomas se começassem a manifestar a sério”, diz, mencionando problemas como a fadiga extrema. “Agora que fiz 45 anos, tive de melhorar um bocadinho a minha forma de estar na vida. Mas pouco, que também não me apetece ir desta para melhor super saudável”, remata, entre gargalhadas.

Pode ouvir a resposta completa pelos 54m 35s.