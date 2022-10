Os Guns N' Roses lançaram um novo videoclip para ‘You Could Be Mine’, um dos clássicos do grupo.

O vídeo mostra imagens do concerto que os Guns N' Roses deram no Ritz, em Nova Iorque, em 1991, e age como promoção à nova box set da banda, que reúne os discos “Use Your Illusion I” e “II”.

Veja-o aqui: