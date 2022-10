Coldplay cancelam oito concertos no Brasil

Os Coldplay foram obrigados a cancelar oito datas no Brasil. Segundo a banda britânica, o vocalista Chris Martin debate-se com uma “infeção pulmonar grave”.



O músico será obrigado a repousar durante as próximas três semanas, pode ler-se num comunicado emitido pelos Coldplay. Os concertos agendados para São Paulo, a 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro, e para o Rio de Janeiro, a 11 e 12 do mesmo mês, ficam assim sem efeito.



Os Coldplay prometeram anunciar novas datas para breve, mas alertam que estes concertos só se poderão realizar em 2023. Quem pretender o reembolso dos bilhetes poderá fazê-lo, sendo que os mesmos serão válidos para as novas datas.



Recorde-se que os Coldplay têm quatro concertos agendados em Portugal. A banda atuará no Estádio Cidade de Coimbra nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio de 2023.