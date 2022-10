Colaboradora de Kanye West decide doar royalties à Black Lives Matter

Esthero, uma autora de canções canadiana, que escreveu alguns dos temas do álbum “808s & Heartbreak”, de Kanye West, anunciou que irá doar a sua parte de direitos de autor referente a essas canções ao movimento Black Lives Matter.

A decisão vem na sequência de mais uma polémica envolvendo Kanye West. Esta semana, o rapper apareceu com uma t-shirt onde se pode ler a frase “White Lives Matter” - uma adaptação do slogan “Black Lives Matter”, usado para combater a discriminação racial e a violência policial. Por seu turno, a frase que Kanye West escolheu envergar tem sido adotada por organizações de supremacia branca nos últimos anos, escreve a “Rolling Stone”.

Criticado por esta atitude, Kanye West afirmou que “toda a gente sabe que o [movimento] Black Lives Matter foi uma fraude”.

Esthero, que ajudou a compor as canções ‘Love Lockdown’, ‘Street Lights’ e ‘RoboCop’ para o álbum de 2008, escreveu no Twitter que pretende doar a sua parte dos direitos desses temas ao departamento de Los Angeles do “Black Lives Matter”. “Por favor entrem em contacto comigo, para podermos dar início ao processo.”



Em 2018, Kanye West defendeu que a escravatura “foi uma escolha”. Mais recentemente, o apoiante de Donald Trump afirmou que nunca leu um livro.