As 20 melhores canções de Björk

Poucos dias após a edição de “Fossora”, o seu décimo álbum em nome próprio, escolhemos as 20 melhores canções do percurso a solo de quase 30 anos de Björk.

20. ‘Ancestress’ (2022)

Uma das canções mais intensas de “Fossora”, ‘Ancestress’ nasce como forma de Björk encerrar o período de luto pela mãe, a ativista Hildur Rúna Hauksdóttir, que morreu em 2018. Com a participação do filho mais velho, Sindri Eldon, é uma espécie de epitáfio musicado, no qual a artista recorda as canções de embalar que ouvia da voz da mãe quando era criança e lhe agradece pela sua integridade.

19. ‘Mutual Core’ (2011)

Incluída em “Biophilia”, um dos álbuns mais mal-amados de Björk, ‘Mutual Core’ destaca-se pelo seu experimentalismo, resultante do embate entre sedutores ritmos eletrónicos, o órgão e um coro. Uma paisagem explosiva na qual assentam versos que, metaforicamente, estabelecem uma relação entre fenómenos geológicos, como os movimentos das placas tectónicas, e as relações humanas.

18. ‘Where is the Line’ (2004)

Em ‘Where is the Line’, um dos momentos mais fortes do conceptual “Medúlla”, Björk questiona-se sobre a capacidade que tem de forçar os seus limites por outra pessoa. Com a colaboração de Rahzel, rapper e beatboxer que se tornou conhecido ao integrar os Roots, a canção conta também com a participação de Mike Patton, dos Faith No More.

17. ‘Notget’ (2015)

Tal como várias outras canções de “Vulnicura”, ‘Notget’ resulta do embate entre os universos musicais de Björk e da artista venezuelana Arca. Uma parceria certeira para traduzir em música a ansiedade sentida pela islandesa depois da sua separação do artista Matthew Barney, acontecimento que está na base de todo o álbum.

16. ‘Arisen My Senses’ (2017)

‘Arisen My Senses’, terceiro single retirado de “Utopia”, é mais uma parceria certeira de Björk e Arca, contrastando, contudo, com o ambiente sombrio que marcara “Vulnicura”. Uma explosão de sensações e uma das canções mais sensoriais (e sensuais) da discografia da artista islandesa, assente em versos sobre a excitação de um primeiro beijo.

15. ‘Venus as a Boy’ (1993)

O segundo single de “Debut”, o álbum de estreia, mostrou cedo a abertura ao mundo de Björk, juntando uma orquestra indiana, gravada em Bombaim por Talvin Singh, numa cama de sonoridades ambientais. Versa sobre um rapaz que, segundo a artista, olhava para o mundo sob o ponto de vista da beleza e é, até hoje, uma das suas canções mais populares.

14. ‘Play Dead’ (1993)

Composta para a banda sonora do filme “The Young Americans”, ‘Play Dead’ junta Björk, Jah Wobble e o compositor David Arnold. É uma das entradas mais dramáticas na discografia da artista, escrita do ponto de vista do protagonista do filme, que fugia a todo o custo dos sentimentos para não se magoar.

13. ‘All is Full of Love’ (1997)

Mais conhecida pelo seu vídeo, no qual dois robôs se envolvem num momento de paixão, abraçando o amor que Björk garante estar à nossa volta, ‘All is Full of Love’ encerra “Homogenic” de forma ambiental. A mistura original, assinada pela própria, é a que ouvimos no vídeo e aquela que se tornou mais conhecida.

12. ‘I’ve Seen it All’ (2000)

Musicando um dos momentos-chave do filme “Dancer in the Dark”, realizado por Lars Von Trier e protagonizado por Björk, ‘I’ve Seen It All’ é um emocionante dueto com Thom Yorke, dos Radiohead. É cantada do ponto de vista da personagem, uma operária fabril em processo de aceitação do facto de estar a ficar cega devido a uma doença degenerativa.

11. ‘Possibly Maybe’ (1995)

‘Possibly Maybe’, quinto single retirado de “Post”, é uma reflexão sobre o final de uma relação. Coproduzido por Nelee Hooper, com quem colaborou várias vezes, particularmente no início da sua carreira, assenta numa belíssima melodia melancólica e uma esparsa batida eletrónica.

10. ‘Atopos’ (2022)

Abrindo “Fossora” de forma assertiva, ‘Atopos’ é a introdução perfeita para a nova fase do percurso de Björk, com a sua batida contagiante, criada em parceria com Kasimyn, do duo eletrónico indonésio Gabber Modus Operandi. Inspirada por “Fragmentos de Um Discurso Amoroso”, de Roland Barthes, é um emaranhado de questões que a artista coloca a si própria para melhor entender a sua relação amorosa.

9. ‘Declare Independence’ (2007)

‘Declare Independence’, terceiro single do álbum “Volta”, vai beber ao passado punk de Björk para se afirmar como um grito de resistência e, provavelmente, a canção mais abertamente política que já gravou. Dedicada às Ilhas Faroé e à Gronelândia, que, tal como a Islândia no passado, integram o Reino da Dinamarca, tem sido usada pela artista para mostrar o seu apoio a outros movimentos independentistas.

8. ‘Quicksand’ (2015)

O tema que encerra “Vulnicura”, apesar de, segundo Björk, ter sido o primeiro a ser escrito para o álbum, é um esquizofrénico e intenso momento eletrónico. A letra, reconheceu a artista, surge no seguimento do ataque cardíaco sofrido pela sua mãe anos antes.

7. ‘Human Behaviour’ (1993)

O primeiro single de Björk depois de abandonar os Sugarcubes é um incrível cartão de visita para aquilo que seria a sua carreira a partir daí. Nasce como uma reflexão sobre a natureza humana, partindo da sua perspetiva de quando era criança: “Não há, definitivamente, lógica alguma para o comportamento humano”.

6. ‘Army of Me’ (1995)

Com um vídeo estrondoso, assinado por Michel Gondry, ‘Army of Me’ cimentou Björk como uma das artistas mais intrigantes dos anos 90. Assente em batidas titânicas - um sample de ‘When the Levee Breaks’, dos Led Zeppelin -, é um poderoso hino de afirmação dedicado ao seu irmão.

5. ‘Jóga’ (1997)

‘Jóga’, single de apresentação de “Homogenic”, cruza uma das prestações vocais mais desarmantes de Björk com cordas luxuriantes e batidas eletrónicas que mostravam, em 1997, quão à frente do seu tempo estava. Com a Islândia como paisagem emocional, é uma das canções de amor mais contemplativas e brilhantes do seu cancioneiro.

4. ‘Hunter’ (1997)

Abrindo “Homogenic” de forma hipnotizante, ‘Hunter’ é Björk a lidar, entrando em modo predador, com a pressão que veio com o sucesso conquistado em poucos anos e o facto de ser vista como ‘a voz’ da Islândia.

3. ‘The Dull Flame of Desire’ (2007)

Björk não é pessoa de grandes duetos, mas, 7 anos depois de ‘I’ve Seen It All’, voltou a juntar a sua voz ao de outra pessoa: Anohni ajuda-a a agigantar ‘The Dull Flame of Desire’, canção maior de “Volta”. A letra é uma tradução para inglês de um poema russo, de Fyodor Tyutchev.

2. ‘Hyper-ballad’ (1995)

‘Hyper-ballad’ tem provavelmente uma das letras mais excruciantes e difíceis de escutar entre todas as canções de Björk. É, também, uma das mais bonitas que já escreveu. Em crescendo, entre as eletrónicas suaves e as cordas cinematográficas, surge um exercício de procura de amor(-próprio) num labirinto de pensamentos sombrios.

1. ‘Pagan Poetry’ (2001)

A discografia de Björk não é parca em momentos bonitos, mas ‘Pagan Poetry’ é, indiscutivelmente, o mais bonito de todos. Incluída em “Vespertine”, a canção pega no seu amor por caixas de música e atira-o para o meio de uma batalha entre desejos carnais e necessidades emocionais. O vídeo é uma obra-prima, tendo sido censurado na época pelas suas alusões sexuais e nudez.