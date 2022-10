Foi revelada a primeira fotografia a cores tirada aos Beatles, ainda antes de serem sequer os “Fab Four”.

De acordo com o jornal “The Telegraph”, o irmão mais novo de Paul McCartney, Mike, encontrou recentemente a fotografia nos seus arquivos pessoais.

A foto foi tirada em 1958, quando os Beatles ainda respondiam pelo nome de The Quarrymen. Segundo Mike, terá sido tirada no primeiro concerto de George Harrison com o grupo; à altura, o guitarrista contava 15 anos.

Veja-a aqui: