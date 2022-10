Já há um filme sobre o julgamento de Johnny Depp e Amber Heard. E as vítimas de violência doméstica estão contra

Já há um filme sobre o julgamento que, este ano, opôs Johnny Depp a Amber Heard. “Hot Take: The Depp/Heard Trial” conta no elenco com Mark Hapka e Megan Davis, recriando o julgamento que terminou com a condenação de Amber Heard por difamação.

O filme, que se estreou na plataforma Tubi, foi entretanto bastante criticado por vítimas de violência doméstica, obrigando os seus atores a justificarem-se.

“Acho que essas pessoas ficam muito nervosas, sempre que há algo que possa troçar de algo tão sério quanto a violência doméstica”, afirmou Davis à “Entertainment Weekly”. “Quero que saibam que ninguém entrou neste projeto com outro objetivo que não o de mostrar a verdade”.

Hapka, que interpretou Johnny Depp, espera que o filme possa “humanizar” os dois atores. “É horrível que toda a sua experiência tenha sido transmitida e tornada opinião”, disse. “É importante que se entenda que boa parte do filme é perceber o sensacionalismo de tudo”.