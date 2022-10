As contas de Ed Sheeran no último ano: quase 6 milhões em impostos e um salário milionário

Ed Sheeran amealhou cerca de 9,6 milhões de euros em salário, só em 2021, ano em que editou o seu sexto álbum, “=”, mas não andou em digressão, tendo feito apenas alguns concertos.

O músico lucrou, no total, mais de 39 milhões de euros ao longo do ano, com quase 6 desses milhões a serem pagos em impostos. O seu último álbum é o grande responsável por estes números, sendo “casa” para os êxitos ‘Bad Habits’, ‘Shivers’ ou ‘Visiting Hours’.

Em 2020, Sheeran lucrara 35 milhões de euros no total. A fortuna de Ed Sheeran, que doa boa parte dos seus lucros para fins de caridade, está avaliada em cerca de 287 milhões de euros.