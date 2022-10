Ringo Starr obrigado a cancelar concertos devido a doença súbita

Ringo Starr foi obrigado a cancelar alguns concertos nos Estados Unidos, devido a doença súbita.

O ex-Beatles cancelou as suas atuações em New Buffalo, no estado do Michigan, e em Prior Lake, no Minnesota. Em causa está um problema com a voz.

Um porta-voz do músico não especificou qual a doença que o afeta, mas garantiu que não se trata de covid-19. O mesmo escreveram os responsáveis do Mystic Lake Casino, onde atuaria este domingo.

Starr celebrou, em julho, o seu 82º aniversário. Um mês antes, terminou uma outra digressão na Flórida.