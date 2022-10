Bono anuncia digressão mundial ‘a solo’ de apresentação do livro “Surrender: 40 Canções, Uma História”

Bono, líder dos U2, vai partir em digressão sozinho para apresentar a sua nova autobiografia, “Surrender: 40 Canções, Uma História”, com publicação agendada para 1 de novembro. O espetáculo, intitulado “Bono, uma noite de palavras, música e alguma brincadeira… Stories of Surrender”, será levado a palcos norte-americanos e europeus ao longo do mês de novembro.

“Sinto falta de estar em palco e da proximidade do público dos U2. Nestes espetáculos, tenho algumas histórias para cantar e algumas canções para dizer”, explica o músico sobre estes espetáculos, “e quero divertir-me um pouco a apresentar a minha autobiografia, que é mais uma biografia de várias pessoas, se pensar em todos os que me ajudaram a chegar até aqui”.

Arrancando a 2 de novembro no Beacon Theatre, em Nova Iorque, a tour passa por cidades como Boston, Toronto ou Los Angeles antes de rumar à Europa, onde terá paragens em Londres, Berlim, Paris ou Madrid - sobe ao palco do Teatro Coliseum a 28 de novembro. Os bilhetes são colocados à venda na próxima sexta-feira, 7 de outubro, no site oficial do livro.

Segundo o comunicado de apresentação, em “Surrender: 40 Canções, Uma História” Bono debruça-se sobre vários episódios da sua vida. “Quando comecei a escrever este livro, esperava conseguir desenhar com detalhe aquilo que só tinha esboçado em canções. As pessoas, os lugares e as possibilidades da minha vida”, revela o músico, “é a história da falta de progresso de um peregrino… Com uma boa dose de diversão pelo caminho”.