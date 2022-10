Adam Levine regressou aos palcos após denúncia de alegadas traições e a mulher esteve na plateia a apoiá-lo

Adam Levine regressou este fim de semana aos palcos, após ter sido acusado de adultério.

O vocalista dos Maroon 5 atuou com a sua banda na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, e contou com a presença da sua esposa, Behati Prinsloo, na assistência.

Em declarações ao “The Sun”, fonte próxima de Behati afirmou que Levine “não estava nervoso nem afetado pelo que aconteceu”, e que a modelo “apoiou o seu marido com um sorriso”.

A mesma fonte alega que, durante o espetáculo, Levine “focou-se mais na sua esposa que no público”, chegando mesmo a olhar na sua direção ao interpretar ‘Girls Like You’.

Levine foi acusado de adultério por Sumner Stroh, uma influenciadora do TikTok, que alega ter tido relações sexuais com o músico. Este negou, mas admitiu ter trocado várias mensagens “inapropriadas” com a mulher.