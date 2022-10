Um concorrente do concurso televisivo “Jeopardy!” tornou-se viral, após ter confundido Beck com Ed Sheeran.

David Sibley, atual campeão do programa, foi o primeiro a tocar a campainha ao ser confrontado com uma fotografia de Beck e o desafio: nomear estrelas do rock que tenham um nome apenas.

Para além de se ter equivocado no número, Sibley enganou-se também no artista, divertindo os melómanos, que prontamente reagiram online.