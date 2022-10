Salvador Sobral anuncia pausa: “Desde que saí do hospital, em 2018, que não parei de tocar por todo o lado”

Salvador Sobral anunciou, nas redes sociais, que irá fazer uma pequena pausa dos concertos.

“Desde que saí do hospital, em 2018, que não parei de tocar por todo o lado”, escreveu. “Conheci tantas culturas interessantes e cantei em mais de 30 línguas para todo o tipo de públicos”.

“Até mesmo durante a pandemia, tive a sorte de não parar e de poder fazer digressões em sítios menos afetados. Pois bem, agora chega uma altura da minha vida em que me apetece muito sair do palco, parar um pouco e estar com a família, aproveitar uma nova etapa que aí vem”, continuou.

"Terei alguns concertos esporádicos até lá, mas é em março que vou voltar definitivamente. Entretanto, estarei também a preparar o novo disco que deve sair daqui a um ano, mais ou menos. Vemo-nos do outro lado".

Entre esses “concertos esporádicos” está o que dará a 4 de novembro, na Marinha Grande, com os Alma Nuestra. Em dezembro, atuará em Manchester, Londres (Inglaterra), Ciudad Real (Espanha) e Tomar.

Recorde-se que Sobral recebeu um transplante de coração no final de 2017, poucos meses depois de vencer a Eurovisão com a canção ‘Amar Pelos Dois’. Até ao momento, o músico editou três álbuns: “Excuse Me” de 2016, “Paris, Lisboa” de 2019 e “bpm” de 2021, tendo este ano lançado o EP “SAL”.