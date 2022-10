Paul “Bonehead” Arthur (Oasis) tem uma boa notícia: “Estou livre do cancro”

Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista e membro fundador dos Oasis, anunciou via redes sociais ter-se curado do cancro.

Em abril, o músico revelou que lhe fora diagnosticado um cancro nas amígdalas. “Fiz um exame há 10 dias, e desapareceu. Estou livre do cancro”, escreveu agora.

“Obrigado a todos pelas mensagens que recebi, ajudaram-me mais do que imaginam. Agora vou recuperar e vejo-vos em breve”.

“Bonehead” deveria ter feito parte da banda de Liam Gallagher na digressão do ex-Oasis, que em junho passou por Portugal com um espetáculo no Rock In Rio-Lisboa.