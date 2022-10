Diogo Piçarra: “Estou mais nervoso pelo ‘roast’ ao Bruno de Carvalho do que pelo concerto. Não acabar em risos deve ser doloroso”

Diogo Piçarra assumiu, no podcast Posto Emissor, estar mais nervoso com a sua participação no ‘roast' ao ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho do que com o concerto que, depois de vários adiamentos, dará este sábado na Altice Arena, em Lisboa.

“Estou mais nervoso pelo ‘roast’ do que pelo concerto”, começa por dizer, "sempre tive esse bichinho da comédia. Tiro o chapéu aos comediantes porque é super difícil fazer rir as pessoas. Quando não acaba em risos deve ser um silêncio doloroso. Vou aventurar-me a ir para o palco dizer piadas com as pessoas ali presentes. E vou levar também. É um ‘roast’ para todos, estamos lá todos para dar e para levar”.

Ouça a partir dos 22 minutos e 24 segundos.

O ‘roast’ a Bruno de Carvalho terá como anfitrião o comediante Fernando Rocha e será levado ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, na próxima terça-feira, 4 de outubro. Além de Diogo Piçarra, o espetáculo de comédia contará também, entre outros, com Manuel João Vieira dos Ena Pá 2000, Andrea das Non Stop, e os comediantes Francisco Meneses e Paulo Almeida.