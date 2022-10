7 coisas que aprendemos com a mais recente entrevista de Alex Turner, dos Arctic Monkeys

Alex Turner, vocalista e principal compositor dos Arctic Monkeys, deu uma entrevista ao jornal inglês “The Guardian”, na qual fala sobre “The Car”, o sétimo álbum da sua banda, nas lojas a 30 de outubro.

Conhecido por ser especialmente discreto a nível de exposição mediática, o músico de 36 anos acabou por fazer algumas revelações sobre o novo disco dos Arctic Monkeys e a sua vida pessoal.

1. Alex Turner escreveu a maior parte do álbum “The Car” ao piano. Depois, juntou-se a James Ford, que produziu o disco, para criar os arranjos de cordas. A ordem das tarefas foi: compor, gravar demos, testar e voltar a gravar. Depois, acrescentar bateria e teclados vintage, e só no fim chamar a banda.

2. No verão de 2021, os Arctic Monkeys juntaram-se num mosteiro do século XIV, em Inglaterra, que agora funciona como sala de festas de casamentos, e lá instalaram o seu estúdio. Alex Turner levou a sua câmara e filmou imagens mais tarde aproveitadas para o vídeo de ‘There’s Better Be a Mirrorball'.



3. Nos intervalos, a banda via os jogos do Europeu de Futebol. “Entusiasmo-me muito com esses torneios, sinto-me como se fosse miúdo outra vez. Dou por mim a pensar no Euro 96.”

3. Também a sonoridade do disco remete para a infância de Alex Turner e os discos que ouvia então, através do seu pai, que tocava saxofone. “Já se sentia no ‘Tranquility Base Hotel and Casino', e agora ainda mais”, diz. “A música que ouvimos em criança tem sempre um poder especial."

5. Sobre a sonoridade do novo álbum, Alex Turner explica que “em vez de pôr cordas por cima do rock, estava mais interessado em ligar e desligar a ‘parte da banda rock’”. Mas garante que a banda está entusiasmada com o rumo que a banda está a seguir. “Dá para perceber quando estão entusiasmados ou visivelmente indiferentes. Eu não consigo fazer isto sozinho”. E lembra: “temos de estar confortáveis com a ideia de que nem tudo são canções pop.”

6. Sobre a sua forma de cantar neste disco, Alex Turner descreve-a como mais discreta e menos cerebral. “Já não vem tanto da cabeça, mas do coração. Ou melhor ainda: das vísceras”.

7. Atualmente, Alex Turner vive entre Londres e Paris, com a cantora-compositora Louise Verneuil.