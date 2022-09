Os Arctic Monkeys foram ao programa de Jimmy Fallon, na televisão norte-americana, apresentar o seu novo single, ‘Body Paint’.

Lançado como single esta quinta-feira, o tema faz parte do próximo álbum dos ingleses, “The Car”, que sai a 21 de outubro. ‘Body Paint’ sucede ao primeiro single retirado deste trabalho, ‘There’s Better Be a Mirrorball'.

Veja aqui a passagem dos Arctic Monkeys pelo programa de Jimmy Fallon: