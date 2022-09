Kanye West altera imagem de perfil no Instagram: é uma fotografia da ex-sogra

Os seguidores de Kanye West ficaram surpreendidos com a nova imagem de perfil do rapper no Instagram, visto que é uma fotografia de Kris Jenner, mãe de Kim Kardashian e sua ex-sogra. “Publiquei uma foto da Kris com pensamentos de paz e respeito. Vamos mudar a narrativa”, escreveu West numa mensagem partilhada nas Instagram stories.

Recorde-se que desde que West e Kardashian se divorciaram, no início deste ano, a relação entre o ex-casal não tem sido a mais pacífica. O artista aparenta estar a tentar uma reaproximação à mãe dos filhos, tentando chegar até ela através de Kris Jenner, único elemento do clã Kardashian que ainda o segue no Instagram.

Recentemente, West verbalizou a sua insatisfação relativamente à educação dos quatro filhos que tem com Kardashian. As declarações ao canal de televisão “ABC” chegaram depois de ter dito que foi apenas “um dador de esperma”, acrescentando que “as vozes dos homens são importantes!”.