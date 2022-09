De Nick Cave a Lisa Stansfield: as canções que ouvimos em “Dahmer”, a aterradora série do momento

A série “Dahmer” está a tornar-se um fenómeno de popularidade, tendo inclusivamente ultrapassado “Squid Game” como a mais vista de sempre na plataforma de streaming Netflix durante a primeira semana de exibição.

Baseada na história verídica de um assassino em série norte-americano, que nos anos 80 e 90 matou, com detalhes aterradores, uma série de jovens rapazes, a série conta, ao longo dos dez episódios, com canções de Nick Cave, Enigma, Sade, Barry Manilow ou Jesus & Mary Chain.

Cave e o comparsa habitual Warren Ellis são, inclusivamente, responsáveis pela banda sonora original de “Dahmer”, que pode ser escutada na íntegra nas plataformas de streaming (veja no final da página). Estas são algumas das canções que marcam cenas importantes da série.

‘Principles of Lust’ de Enigma

‘Gypsy Woman’ de Crystal Waters

‘Please Don’t Go’ de KC & The Sunshine Band

‘Even Now’ de Barry Manilow

‘Hang on to Your Love’ de Sade

‘Head On’ de The Jesus and Mary Chain

‘I’ve Been Thinking About You’ de Londonbeat

‘Get Up (Before the Night is Over)’ de Technotronic

‘All Around the World’ de Lisa Stansfield

‘Skin Tight’ de Tony! Toni! Toné!

‘End Credits’ de Nick Cave & Warren Ellis