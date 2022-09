Mais seis nomes confirmados no Super Bock em Stock

O festival Super Bock em Stock, que se realiza no final de novembro em Lisboa, anunciou seis novas confirmações.

David Bruno, que acaba de editar a audionovela “Sangue e Mármore”, atuará no primeiro dia, 25 de novembro, acompanhado pelos convidados deste novo lançamento, ou seja, Gisela João, Rui Reininho e Marlon Brandão (Os Azeitonas).



No mesmo dia tocarão a colombiana Ela Minus e a brasileira Dora Morelenbaum. A 26, atuam a norte-americana Danielle Ponder e as portuguesas Irma, Beatriz Rosário e Jüra.

O Super Bock em Stock acontece em várias salas da Avenida da Liberdade, em Lisboa, a 25 e 26 de novembro. Veja aqui os nomes já confirmados:

25 de novembro

Alfie Templeman

Atalaia Airlines Big Band com convidados

Bala Desejo

Buzzard Buzzard Buzzard

David Bruno com convidados

Dora Morelenbaum

Ela Minus

Isla de Caras

They Hate Change

TV Girl

Yaya Bey

26 de novembro

Alguma Cena

Beatriz Rosário

Danielle Ponder

Enola Gay

Irma

Juçara Marçam

Jüra

Mari Segura

Miami Horror

Obongjayar

Porridge Radio

Sudan Archives

The Cockworks

W.H. Lung