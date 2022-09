Eddie Vedder aparece no vídeo de apresentação de caixa de Joe Strummer (The Clash)

Eddie Vedder tem uma aparição surpresa no videoclip para ‘Fantasy’, tema inédito de Joe Strummer, dos Clash.

A canção será incluída numa nova box set do falecido músico britânico. No vídeo, é possível escutar a voz de Strummer, saindo de uma boombox, dizendo que “a humanidade tem de voltar ao ringue”. No final, é possível ver Vedder a erguer essa mesma boombox.

A caixa, intitulada “Joe Strummer 002: The Mescaleros Years”, contém várias gravações do músico com os Mescaleros, incluindo 15 temas anteriormente inéditos.

""Se acham que têm saudades do Joe Strummer, quando chegarem ao fim desta caixa é que vão ter", afirmou Henry Rollins, grande fã de Strummer, em comunicado. “Que grande músico, que grande ser humano, que grande artista”.

Veja aqui ‘Fantastic’: