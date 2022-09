Coolio, o rapper de 'Gangsta's Paradise', morre aos 59 anos

O'rapper norte-americano Coolio, autor do êxito de 1995 "Gangsta's Paradise" e vencedor de um prémio Grammy, morreu na quarta-feira aos 59 anos, noticiou a revista Variety.

Nascido Artis Leon Ivey Jr. na Pensilvânia, a 1 de agosto de 1963, Coolio mudou-se para a Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, e juntou-se à banda de hip-hop WC e The Maad Circle em 1991.

Lançou então a carreira a solo em 1994 com o álbum "It Takes a Thief". A canção mais famosa do disco, 'Gangsta's Paradise', integrou a banda sonora do filme "Dangerous Minds" ("Mentes Perigosas"), de 1995, com a atriz norte-americana Michelle Pfeiffer. O tema sampla ‘Pastime Paradise’, de Stevie Wonder.

Esta composição levou o rapper a conquistar um prémio Grammy, em 1996, para Melhor Performance Rap Solo.

Coolio também actuou em filmes e séries televisivas como "Martin" (1995), "Sabrina, a Bruxa Adolescente" (1996), "Batman & Robin" (1997), "The Nanny" (1998), "Tyrone" (1999), "Midnight Mass" (1999), "Charmed" (2002), "Star-ving" (2009), "Futurama" (2001, 2010) e "Gravity Falls" (2012).