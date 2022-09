Roger Waters nega ter cancelado concertos na Polónia. “Quero muito levar a minha mensagem de paz até lá”

Roger Waters negou ter cancelado dois concertos em Cracóvia, na Polónia, inseridos na sua nova digressão.

Waters tem atuação marcada na Tauron Arena a 21 e 22 de abril do próximo ano, mas essas datas foram removidas do seu website oficial. No website da Ticketmaster não é, também, possível comprar bilhetes para estes dois espetáculos em concreto.

Em comunicado, o músico acusou um vereador da cidade de ter tentado censurá-lo após as suas declarações sobre a guerra na Ucrânia.

“O Sr. Łukasz Wantuch ameaçou agendar uma reunião onde pediria à assembleia municipal que me declarasse persona non grata devido aos meus esforços públicos, encorajando todos os envolvidos na guerra da Ucrânia, especialmente os governos dos EUA e da Rússia, a trabalhar pela paz”, escreveu.

“Ele não sabe nada sobre o meu histórico de trabalho em prol dos direitos humanos. A sua atitude não foi nada democrática”.

Apesar de não estarem explícitos no seu website, o ex-Pink Floyd garante que esses dois espetáculos irão acontecer. “Quero muito levar a minha mensagem de paz até lá, algo que tenho feito nas minhas muitas digressões, ao longo de uma carreira de mais de 50 anos”, afirmou.

Esta nova digressão de Roger Waters arrancará com um concerto em Lisboa, na Altice Arena, a 17 de março.