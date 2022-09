Alex Turner dos Arctic Monkeys canta em casamento de amigo. Veja aqui o vídeo

Alex Turner, dos Arctic Monkeys, foi o convidado especial do casamento de Zack Dawes, músico que toca baixo na ‘outra’ banda de Turner, os Last Shadow Puppets.



No passado fim de semana, o músico inglês animou o enlace de Zack Dawes, membro também dos Mini Mansions, com a sua noiva, Molly. cantando ‘Only You Know’, do veterano Dion, durante a primeira dança do casal.

Veja aqui o momento musical da cerimónia, na qual estiveram presentes membros das Warpaint (Stella Mozgawa) ou dos Mini Mansions, a banda do noivo (Michael Shuman, que também toca com os Queens of the Stone Age).

Em 2009, os Arctic Monkeys já tinham feito uma versão deste tema de 1975: