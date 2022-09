Arctic Monkeys estreiam duas canções novas em concerto intimista (e sem telemóveis)

Os Arctic Monkeys atuaram na passada quinta-feira em Brooklyn, Nova Iorque, tendo estreado ao vivo três canções do seu novo álbum, “The Car”.

Entre elas esteve o primeiro single do álbum, ‘There’d Better Be a Mirrorball', bem como ‘Body Paint’ e ‘Mr. Schwartz’. ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am', também presente em “The Car”, foi igualmente incluída no alinhamento.

Apresentando-se em formato intimista, os Arctic Monkeys não permitiram ao público levar telemóveis para o interior do teatro onde tocaram. O concerto foi gravado, de forma profissional, e deverá ser lançado no futuro.

O novo álbum dos Arctic Monkeys tem data de lançamento marcada para o dia 21 de outubro. No início deste mês, atuaram no MEO Kalorama, em Lisboa.