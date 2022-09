“As vozes dos homens são importantes!”. Kanye West revoltado com Kim Kardashian devido à roupa que os filhos usam

Kanye West verbalizou a sua insatisfação relativamente à educação dos quatro filhos que tem com Kim Kardashian durante uma entrevista ao canal norte-americano de televisão “ABC”. As declarações chegam depois de o rapper ter dito que foi apenas “um dador de esperma”, acrescentando agora que “não são apenas decisões da mulher, os homens também têm direito de escolha. As vozes dos homens são importantes!”.

“Magoa-me quando tenho de dar um berro sobre a roupa que os meus filhos usam, enquanto pai e enquanto cristão”, começa por dizer West, “e tenho o direito a ter uma voz relativamente àquilo que os meus filhos vestem, aquilo que veem, aquilo que comem”. Recorde-se que West e Kardashian, que estão divorciados, são pais de North (9 anos), Saint (6 anos), Chicaog (4 anos) e Psalm (3 anos).

Apesar de, no excerto da entrevista já divulgado, pedir desculpa à ex-mulher pelo “stress que lhe possa ter causado”, o artista sublinha: “sou o pai deles. Tem de haver coparentalidade”. West parece ter ficado particularmente incomodado com o facto de Kardashian ter tentado decidir sobre a escola que os filhos frequentariam: “quero que os meus filhos vão para a Donda Academy e tenho de lutar para ter voto na matéria”.

A Donda Academy é uma escola privada cristã, situada na Califórnia, inaugurada este ano e fundada por West como homenagem à sua falecida mãe, Donda West, que era professora. Para frequentar a escola, os alunos não só pagam mais de 15 mil euros por ano como os pais têm de assinar um contrato de confidencialidade.