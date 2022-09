Xutos & Pontapés celebram 35 anos do álbum “Circo de Feras” com cinco concertos em Lisboa

Os Xutos & Pontapés vão celebrar os 35 anos do álbum “Circo de Feras”, que em 1987 os transformou num fenómeno de popularidade, com cinco concertos no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, nos dias 2, 3, 4 e 5 de novembro. O álbum que alberga canções como ‘Contentores’, ‘Não Sou o Único’ ou ‘Vida Malvada’ será apresentado na íntegra.

O início dos espetáculos, que contam com uma cenografia desenhada especificamente para o efeito, está marcado para as 21h30, estando também confirmada uma sessão extra no dia 5 às 17h30. Os bilhetes foram colocados à venda esta quarta-feira, com os preços a variarem entre os 25 e os 40 euros.

Além de Tim, João Cabeleira, Kalú e Gui, os concertos contarão com o convidado especial Tó Trips (Club Makumba, ex-Dead Combo). Segundo o comunicado enviado à imprensa, trata-se de “um convite inédito dos Xutos & Pontapés ao guitarrista para os acompanhar em palco em todos os temas do álbum”.