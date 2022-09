Kanye West: “Tal como aconteceu com a Taylor Swift, estão a vender os direitos do meu catálogo musical sem o meu conhecimento”

Kanye West afirmou que todo o seu catálogo musical foi colocado à venda, sem o seu aval.

No início desta semana, a “Billboard” noticiou que o rapper estaria a tentar vender o seu catálogo em segredo, escrevendo que chegou mesmo a encontrar-se com potenciais compradores.

Diz ainda a “Billboard” que Kanye estaria a tentar vender os direitos sobre o publishing das suas canções, por um valor a rondar os 175 milhões de dólares (176 milhões de euros).

No Instagram, o músico negou estar envolvido numa eventual venda do seu catálogo, dizendo que o mesmo “não está à venda”.

Kanye chegou mesmo a citar Taylor Swift, com quem tem um passado conturbado, que em 2019 viu as suas masters serem vendidas contra a sua vontade. “Tal como aconteceu com ela, estão a vender os direitos do meu catálogo musical sem o meu conhecimento”.