Fotógrafo usa inteligência artificial para imaginar como teriam envelhecido Kurt Cobain ou Freddie Mercury

O fotógrafo turco Alper Yesiltas procurou saber, com recurso à inteligência artificial, como teriam envelhecido nomes como Kurt Cobain, Freddie Mercury ou John Lennon, caso ainda estivessem vivos.

A primeira coleção deste projeto, intitulada “As If Nothing Happened”, foi divulgada recentemente.

“Há algum tempo que o desenvolvimento da inteligência artificial me entusiasma”, disse. “Qualquer coisa que imaginemos pode ser mostrada na realidade. Quando comecei a trabalhar com esta tecnologia, vi o que podia fazer e pensei naquilo que me faria feliz”.

“Quis ver algumas das pessoas das quais sentia falta e foi assim que este projeto começou”, rematou.

Veja alguns dos resultados:

alper yesiltas

alper yesiltas