Anitta, Rosalía e Caetano Veloso entre os nomeados para os Grammys Latinos

Foram divulgados os nomeados para a edição deste ano dos Grammys Latinos, cuja cerimónia se realiza em Las Vegas a 17 de novembro.

Entre os nomeados estão alguns artistas bem conhecidos do público português, como Anitta, que atuou este ano no Rock In Rio-Lisboa e no MEO Marés Vivas, Caetano Veloso ou a catalã Rosalía, que regressará em Portugal em novembro.

Estrelas como Bad Bunny, Shakira, Christina Aguilera ou Alejandro Sanz estão igualmente na lista. Confira-a aqui: