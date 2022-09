Tomás Wallenstein e Filipe Sambado no festival MIL em Lisboa

Tomás Wallenstein (Capitão Fausto), Filipe Sambado, Cassete Pirata, João Não, Trypas Corassão ou David Sabbag são alguns dos nomes que figuram no cartaz musical do festival MIL, que decorre em Lisboa entre os dias 28 e 30 de setembro.

O evento divide-se entre o Hub Criativo do Beato, onde decorrerá a convenção – debates, masterclasses, workshops -, e seis salas do Cais do Sodré, que recebem a programação musical. O espetáculo de abertura resultará de uma residência artística das produtoras belgas Black Mamba e Clara!, a basca Brava e a portuguesa Bleid.

Entre os vários debates da convenção, destacam-se uma conversa sobre a eventual saturação do mercado de festivais, o papel das políticas culturais na transformação das cidades ou as condições proporcionadas a pessoas com deficiência ou incapacidade nos espetáculos de música ao vivo.

Consulte abaixo todos os horários dos concertos da edição de 2022 do festival MIL.

29 de setembro

Musicbox

00h45 L’Homme Statue

23h45 Lewis Ofman

22h30 Mainline Magic Orchestra

21h15 Filipe Karlsson

20h00 Marta Knight

Roterdão

23h00 Lil’Ella

21h45 Soluna

20h30 Evaya

Titanic Sur Mer

00h00 Tukan

22h45 Rosie Alena

21h30 Milian

20h15 Isabel do Diego

Lounge

23h45 Iolanda

22h30 Roseboy666

21h15 Charlotte Fever

20h00 Sónia Trópicos

B.Leza

23h30 Puta da Silva

22h15 Cassete Pirata

21h00 Verde Prato

19h45 Prétu

ETIC (Auditório)

23h15 Filipe Sambado

22h00 Sfistikated

20h45 Anger

19h30 Chica

30 de setembro

Musicbox

00h45 Clara!

23h45 Avalanche Kaito

22h15 Sereias

21h00 Flying Moon in Space

19h45 Los Yolos

Roterdão

23h00 Jacuzzi Gang

21h45 João Não

20h30 Conferência Inferno

Titanic Sur Mer

00h15 Sun

23h00 Bikôkô

21h30 Celso

20h15 Meskerem Mees

Lounge

23h45 Trypas Corassão

22h30 Julián Mayorga

21h15 Bedouin Burger

20h00 Kriol

B.Leza

23h45 João Silva & Banda B.Leza

22h30 Davi Sabbag

21h15 Reinel Bankole

20h00 Insólito Universo

ETIC (Auditório)

23h15 Tomás Wallenstein

22h00 Hinako Omori

20h45 Hércules

19h30 As Docinhas