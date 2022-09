GNR têm canção no genérico da nova novela da SIC. “É a prova de que as canções têm várias vidas, mesmo que se passem 30 anos”

Estreia-se hoje na SIC a nova novela do canal, “Sangue Oculto”. Como tema do genérico foi escolhida a canção do mesmo título, que os portuenses GNR lançaram em 1992.

“[É] a prova de que as canções têm várias vidas e que não se apagam, mesmo que passem 30 anos desde a ‘primeira vez’. Obrigado por nos fazerem sentir jovens e com significado nas vossas vidas”, pode ler-se nas redes sociais da banda de Rui Reininho.

Recorde aqui a canção ‘Sangue Oculto', gravada no álbum dos GNR, “Rock in Rio Douro”, de 1992, em dueto com Javier Andreu, dos espanhóis La Frontera.