Kanye West confessa que nunca leu um livro. "Para mim, ler é como comer couves de Bruxelas"

Kanye West fez uma revelação insólita sobre os seus hábitos de leitura. Em entrevista ao podcast “Alo Mind Full”, o músico afirmou: “Na verdade, nunca li um livro”.

Desenvolvendo a raiz do seu desinteresse por livros, o norte-americano acrescentou: “Para mim, ler é como comer couves de Bruxelas. E falar é como comer ravioli”.

Porém, Kanye West, cuja mãe era professora de Inglês, partilhou com o apresentador do podcast, Danny Harris, algumas lições de vida: “Há dois tipos de pessoas: as que acham que conseguem fazer as coisas e as que acham que não conseguem. E ambas têm razão.”

Kanye West não é o primeiro artista a admitir nunca ter lido um livro. Em 2005, Victoria Beckham, das Spice Girls, revelou o mesmo, justificando “não ter tempo” para tal. Curiosamente, disse-o a propósito da publicação da sua autobiografia.