Artur Peixoto (MEO Kalorama): “Quando fui ver Nirvana a Cascais disse aos amigos que ia pelos Buzzcocks. Para eles, Nirvana era comercial”

Artur Peixoto, diretor do festival MEO Kalorama e da promotora House of Fun, recorda no Posto Emissor desta semana o seu passado punk, confessando que quando foi assistir ao concerto dos Nirvana em Cascais, em fevereiro de 1994, disse aos amigos que ia ver a banda da primeira parte, os Buzzcocks, porque para eles “Nirvana era cena comercial”.

“Naquela fase da adolescência, as pessoas fecham-se muito em padrões”, defende, antes de recordar outro episódio que envolve uma t-shirt dos Sonic Youth, “mesmo dentro da cena punk, as pessoas acabam por limitar-se a elas próprias quando devia ser totalmente o contrário”.

Ouça a partir dos 11 minutos e 13 segundos.