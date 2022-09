Os piores álbuns de metal de todos os tempos

A “Spin” elaborou uma lista com aqueles que diz serem os 12 piores álbuns de heavy metal de todos os tempos.

Para a revista, aquilo que torna um álbum metal “mau” não é necessariamente a falta de riffs ou uma produção péssima, mas sim “uma sobredose de transigência” - quer isso signifique “seguir modas” ou “envelhecer mal”.

De fora ficaram alguns álbuns que seriam, provavelmente, óbvios, mas há discos de artistas tão consagrados quanto os Venom, A Perfect Circle ou Megadeth, entre outros.

O primeiro lugar da lista coube a “The Glorious Burden”, dos Iced Earth: “o Matt Barlow cortou o cabelo e tornou-se polícia. Há algo menos metal que ser-se o opressor?”, questiona a “Spin”.

Confira a lista:

12. Octagon, Bathory (1995)

11. Metal Black, Venom (2006)

10. Infestissumam, Ghost (2013)

9. Supercharger, Machine Head (2001)

8. Near-Death Experience, Cro-Mags (1993)

7. Virtual XI, Iron Maiden (1998)

6. Assassins: Black Meddle Pt. I, Nachtmystium (2008)

5. We’ve Come For You All, Anthrax (2003)

4. Graveyard Classics, Six Feet Under (2000)

3. eMOTIVe, A Perfect Circle (2004)

2. Risk, Megadeth (1999)

1. The Glorious Burden, Iced Earth (2004)