Os 100 melhores álbuns de sempre para o Consequence of Sound

O website “Consequence of Sound” atualizou a sua lista de álbuns que considera serem os melhores de sempre.

Dela fazem parte nomes como os My Bloody Valentine, The Stooges ou A Tribe Called Quest, presenças sempre notadas neste género de listas. Porém, há grandes surpresas nos primeiros lugares da tabela: “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, dos Beatles, álbum que é para muitos considerado como o melhor da história, ocupa “apenas” a 14ª posição.

Os Fab Four estão, no entanto, no top 10 - mas via “Abbey Road”, álbum que foi colocado na 3ª posição. No campo das surpresas, destaque ainda para a presença de “To Pimp A Butterfly”, de Kendrick Lamar, que se encontra na 7ª posição - à frente de Bob Dylan, Velvet Underground ou Nirvana.

Os Beach Boys, os Radiohead e os Clash estão também no top 10, sendo que o primeiro lugar poderá também surpreender: é ocupado por “Purple Rain”, álbum de Prince. Conheça os dez primeiros:



10. Nirvana, “Nevermind”

09. Marvin Gaye, "What's Going On"

08. Radiohead, “OK Computer”

07. Kendrick Lamar, “To Pimp A Butterfly”

06. The Beach Boys, “Pet Sounds”

05. Joni Mitchell, “Blue”

04. The Clash, “London Calling”

03. The Beatles, “Abbey Road”

02. Fleetwood Mac, “Rumours”

01. Prince & The Revolution, “Purple Rain”