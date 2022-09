Veja o primeiro 'trailer' para “Nothing Compares”, novo documentário sobre Sinéad O'Connor

É já no próximo dia 30 de setembro que se estreia “Nothing Compares”, documentário sobre Sinéad O'Connor.

O filme, previamente exibido apenas nos festivais de cinema de Sundance e de Tribeca, será disponibilizado através da Showtime e da Showtime Anything, a sua plataforma de streaming.

“Nothing Compares” foi realizado por Kathryn Ferguson e conta a história da artista irlandesa, desde os primórdios da sua carreira, até ao estrelato e consequente “exílio” dos holofotes da fama.

O documentário conta com várias imagens inéditas de concertos de Sinéad O'Connor, dados entre 1987 e 1993, bem como com uma entrevista com a própria.

Veja o trailer: