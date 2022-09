Zé Pedro nasceu há 66 anos e os Xutos & Pontapés não o esqueceram

Os Xutos & Pontapés assinalaram aquele que teria sido o 66º aniversário de Zé Pedro, com uma fotografia do músico, que faleceu a 30 de novembro de 2017.

Nas redes sociais, a banda portuguesa partilhou uma foto de Zé Pedro, em palco, junto da legenda “eterno e sempre connosco”.

A data de 14 de setembro foi assinalada, também, por muitos amigos e fãs de Zé Pedro, uma das figuras mais queridas do rock português, que se despediu dos palcos menos de um mês antes de morrer, com um concerto de Xutos & Pontapés no Coliseu de Lisboa, a 4 de novembro de 2017.