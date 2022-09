Mais uma canção nova de Björk: ouça aqui ‘Ovule’

Björk partilhou uma canção nova, ‘Ovule’.

O tema fará parte de “Fossora”, o novo álbum da artista islandesa, com lançamento marcado para o dia 30 de setembro.

Nas redes sociais, Björk explicou que ‘Ovule’ é, para si, “a sua definição de amor”.

“É uma meditação em torno de nós, amantes, a caminhar por este mundo. Imagino duas esferas ou satélites a seguir-nos. Uma, por cima, representa o amor ideal; a outra, por baixo, as sombras do amor. E nós caminhamos pela terceira esfera, a do amor real”, escreveu.

‘Ovule’ vem acompanhado por um vídeo realizado por Nick Knight. Veja-o aqui: